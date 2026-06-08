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svoboda.org logosvoboda
8 Июня 2026, 08:20
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ЦАХАЛ нанёс удар Бейруту: Иран в ответ выпустил ракеты по Израилю

Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам группировки "Хезболла" в районе Дахия – южном пригороде Бейрута.

ЦАХАЛ нанёс удар Бейруту: Иран в ответ выпустил ракеты по Израилю.
ЦАХАЛ нанёс удар Бейруту: Иран в ответ выпустил ракеты по Израилю.

В совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца говорится, что удар стал ответом на новые обстрелы севера страны, пишет svoboda.org

Проиранская "Хезболла" признана террористической в США и Израиле. Евросоюз считает террористическим военное крыло группировки, но не политическую партию.

Вечером 7 июня Иран выпустил ракеты по Израилю - впервые за два месяца. Тревога была объявлена на севере Израиля. Представители Корпуса стражей исламской революции, по сообщению агентства Tasnim, заявили, что удар - ответ за действия Израиля в Ливане. Пока не было сообщений о попаданиях, ущербе и пострадавших. В ЦАХАЛ заявили, что по предварительным данным перехватили все ракеты. В правительстве Израиля уже пообещали ответ.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил: "Мой совет Ирану: вы выпустили свои ракеты, хватит. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку".

Утром 7 июня сирены воздушной тревоги прозвучали в израильских населённых пунктах Метула, Мисгав-Ама, Рамот-Нафтали и Ифтах. ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух ракет, выпущенных с территории Ливана, пишет "Ульпан.Политика".

Обстрел произошёл спустя несколько дней после объявленных при посредничестве США договоренностей о прекращении огня. По данным израильских СМИ, одной из ключевых договорённостей был отказ Израиля от ударов по Дахии в обмен на прекращение атак со стороны "Хезболлы".

Израильские военные также продолжают операцию на юге Ливана. Одним из основных направлений остается район Набатии, который в ЦАХАЛ считают важным логистическим и оперативным центром "Хезболлы". По данным израильских СМИ, армия проводит там наземные рейды и операции по уничтожению инфраструктуры группировки.


Источник
svoboda.org logosvoboda
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