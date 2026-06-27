Волгоград атаковали украинские ракеты «Фламинго».

Глава украинской компании Fire Point Денис Штилерман сообщил, что в ночь на субботу крылатые ракеты «Фламинго», которые производит его фирма, атаковали Волгоград.

Штилерман опубликовал видеокадры, на которых виден запуск пяти ракет. «Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины. Продолжение следует», — написал он, передает bbc.com

В ролике, который Штилерман разместил в сети Х, также есть кадры украинских мониторинговых каналов, где видны взрывы в Волгограде.

Местные жители говорят о взрывах в городе, которые раздались около четырех часов утра по местному времени. На одном из роликов видно, как ракета попадает в некий объект и взрывается.

До этого Росавиация предупреждала о закрытии аэропорта Волгограда.

Штилерман также переопубликовал пост украинского мониторингового канала Exilenova+, в котором утверждается, что в Волгограде был нанесен удар по оборонному заводу «Титан-Баррикады».

Украинские власти описывают его как «предприятие оборонной промышленности, специализирующееся на артиллерийской и ракетной технике».

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оно входит в госкорпорацию «Роскосмос» и является разработчиком и производителем «самоходной пусковой установки ОТРК „Искандер-М“, автономной пусковой установки ракетного комплекса „Тополь-М“, артчасти САУ „Мста-С“ и других».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что в ночь на субботу украинские ракеты атаковали Волгоград, в результате чего было повреждено промышленное предприятие.

Он пишет об атаке по городу украинских «высокоскоростных воздушных целей», что, как правило, означает ракеты.

Бочаров не уточнил, какой именно объект подвергся удару, но написал, что были «повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе». Через Краснооктябрьский район Волгограда проходит проспект им. В. И. Ленина, на котором, судя по официальному адресу, расположено предприятие «Титан-Баррикады».

«На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет», — заявил Бочаров.

Он не сообщил, где находились пострадавшие в момент удара. Губернатор также утверждает, что «локальные возгорания оперативно ликвидированы» и «повреждений жилых объектов не зафиксировано».



