Три случая вируса Западного Нила зафиксировали в Румынии: один смертельный.

В Румынии подтверждены уже три случая заражения вирусом Западного Нила, один из которых закончился летальным исходом.

Об этом сообщил врач Тудор Чуходару, предупредив, что инфекционисты Румынии ожидают роста числа заболевших, передает adevarul.ro

По его словам, существует пять тревожных признаков, при появлении которых необходимо срочно обратиться за медицинской помощью: высокая температура, сильная головная боль, рвота, резкое ухудшение общего состояния и повышенная чувствительность к свету. Эти симптомы могут возникнуть через 2–8 дней после укуса комара.

Чуходару отметил, что специфического лечения вируса Западного Нила не существует. При заболевании средней тяжести, которое развивается примерно у каждого пятого пациента с симптомами, могут наблюдаться лихорадка, головная боль, тошнота, рвота, боли в мышцах и суставах, крапивница, а в редких случаях — увеличение лимфатических узлов. Обычно состояние улучшается через 7–10 дней.

Для профилактики врач рекомендует избегать укусов комаров, особенно в период от заката до рассвета, когда насекомые наиболее активны. Также следует использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами, длинные брюки и носки. При этом средства на основе перметрина нельзя наносить непосредственно на кожу.

Кроме того, Чуходару советует использовать москитные сетки, следить за их целостностью и устранять места со стоячей водой возле домов и в подвалах, где могут размножаться комары.

Основным путем передачи вируса Западного Нила человеку являются укусы комаров. При этом вирус не передается при физическом контакте, включая прикосновения или поцелуи.

По словам врача, около 90% инфицированных не испытывают никаких симптомов. У остальных заболевание может протекать как обычная простуда или, в тяжелых случаях, привести к развитию менингоэнцефалита.

Примерно один из 150 инфицированных сталкивается с тяжелой формой болезни. Наибольшему риску тяжелого течения и смерти подвержены люди старше 50 лет и пациенты с ослабленным иммунитетом.

Чуходару также предупредил, что симптомы могут сохраняться несколько недель, а неврологические последствия заболевания в отдельных случаях остаются на всю жизнь.