Учёные выяснили, каких людей комары любят кусать больше всего.

Многие замечали, что в компании комары словно выбирают одну «любимую» жертву, практически игнорируя остальных. Новые исследования показывают, что это не миф.

Ученые все лучше понимают, какие особенности человеческого организма делают одних людей особенно привлекательными для кровососущих насекомых, сообщает afp.com

По словам медицинского энтомолога Фредерика Симара из Французского института исследований в целях развития, комары действительно предпочитают одних людей другим. Однако эта привлекательность не является постоянной и зависит сразу от нескольких факторов.

Основную роль играют углекислый газ, запах тела и тепло, которое выделяет человек. Самки комаров, а кусаются только они, способны улавливать эти сигналы с помощью высокочувствительных рецепторов и использовать их для поиска жертвы.

Как объяснил шведский исследователь Рикард Игнелл, первым сигналом для комара становится углекислый газ, который человек выдыхает. Его насекомые способны обнаруживать на расстоянии нескольких десятков метров. Когда комар подлетает ближе, он начинает анализировать запах тела, а затем ориентируется на температуру кожи и влажность воздуха вокруг человека.

Гораздо важнее запах тела. По словам Симара, его формирует сложная смесь веществ, которые вырабатываются кожей и живущими на ней микроорганизмами. Всего человек выделяет от 300 до 1000 различных пахучих соединений.

В одном из недавних экспериментов ученые изучали поведение комаров вида Aedes aegypti — переносчиков желтой лихорадки и лихорадки денге. Исследователи сравнили запах тела 42 женщин и обнаружили 27 веществ, на которые особенно активно реагируют насекомые.

Наиболее привлекательными для комаров оказались женщины, в том числе беременные во втором триместре, у которых в большом количестве вырабатывалось вещество 1-октен-3-ол, также известное как «грибной спирт». Оно образуется при распаде кожного сала. Даже небольшое увеличение его концентрации заметно повышало интерес насекомых.

Еще одним фактором риска оказался алкоголь. Несколько исследований показали, что после употребления пива человек становится более привлекательным для комаров. Это связано с повышением температуры тела, изменением запаха кожи и увеличением количества выдыхаемого углекислого газа.

По словам исследователей, изучение предпочтений комаров становится особенно важным на фоне изменения климата. Потепление способствует распространению опасных видов насекомых в новые регионы. Например, азиатский тигровый комар, способный переносить вирус чикунгунья, уже активно расширяет ареал обитания в Европе.

Чтобы снизить риск укусов, специалисты рекомендуют носить свободную закрытую одежду, использовать москитные сетки и репелленты. Кроме того, ученые советуют не злоупотреблять алкоголем и избегать тяжелой пищи в местах с высокой активностью комаров.