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unian.net logounian
10 Июля 2026, 17:09
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На курортах Европы распространяются опасные болезни из-за комаров

Жара создает идеальные условия для размножения насекомых, которые могут переносить вирусы лихорадки денге, чикунгуньи и лихорадки Западного Нила.

На курортах Европы распространяются опасные болезни из-за комаров.
На курортах Европы распространяются опасные болезни из-за комаров.

Европейские курорты этим летом столкнулись с ростом числа заболеваний, передаваемых через укусы комаров, сообщает The Mirror, передает unian.net

Специалисты предупреждают, что из-за жары и изменения климата риск заражения опасными вирусами в популярных туристических странах продолжает расти.

Как отмечается, сезон активности комаров в Европе сейчас в самом разгаре. Высокие температуры создают идеальные условия для размножения насекомых, которые могут переносить вирусы лихорадки денге, чикунгуньи и лихорадки Западного Нила. Эти инфекции способны вызывать тяжелые осложнения, в частности паралич, потерю зрения, сильную боль в суставах, а в отдельных случаях даже приводить к смерти.

Комары заражаются после укуса инфицированных животных, а затем передают вирус людям. По данным европейских эпидемиологов, в популярных среди британских туристов странах – Испании, Франции, Италии, Португалии и Греции – уже зафиксировано около тысячи подозрительных случаев таких заболеваний.

В Италии от лихорадки Западного Нила умерли десятки людей

Наибольшую тревогу вызывает распространение лихорадки Западного Нила. Как сообщает MailOnline, в Италии от этой инфекции уже умерли 38 человек. По информации Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), этим летом вирус вновь активно распространяется в стране. Случаи заражения подтверждены, в частности, во Флоренции и Вероне.

Еще три случая заражения зарегистрированы в Румынии и Северной Македонии.

Вирус Западного Нила впервые обнаружили в 1937 году в одноимённом регионе Уганды, после чего он постепенно распространился и на европейский континент, говорится в статье.

У большинства инфицированных инфекция протекает бессимптомно или вызывает легкое недомогание. В то же время примерно у одного из 150 больных развиваются тяжелые осложнения, в числе которых менингит и энцефалит – опасные воспалительные заболевания оболочек и тканей головного и спинного мозга, которые могут привести к летальному исходу.

Во Франции, Италии и Португалии фиксируются случаи лихорадки денге

Помимо лихорадки Западного Нила, медики также сообщают о случаях лихорадки денге. Во Франции зафиксировано 19 подозреваемых случаев заражения, в Италии – четыре, ещё два случая выявлены в Португалии.

Для большинства пациентов заболевание напоминает грипп. Среди типичных симптомов – высокая температура, головная боль, увеличение лимфатических узлов, сыпь и сильная боль в суставах.

В тяжелых случаях денге может вызывать внутренние кровотечения, в частности появление крови в рвотных массах или испражнениях.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется от 100 до 400 миллионов случаев заражения лихорадкой денге.

Изменение климата способствует распространению опасных насекомых

Специалисты уже давно предупреждают, что глобальное потепление создает благоприятные условия для распространения комаров, переносящих опасные инфекции.

Профессор Рэйчел Лоу из Группы глобальной устойчивости здравоохранения Барселонского суперкомпьютерного центра пояснила, что из-за изменения климата переносчики таких болезней, как малярия и лихорадка денге, могут осваивать новые территории.

По её словам, вспышки инфекций всё чаще возникают в регионах, где у населения нет естественного иммунитета, а системы здравоохранения не готовы к таким вызовам.

Эксперт подчеркнула, что более длительные периоды жары удлиняют сезон активности комаров и увеличивают риск новых вспышек заболеваний, борьба с которыми будет становиться все более сложной.

Источник
unian.net logounian
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