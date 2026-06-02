theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
2 Июня 2026, 21:49
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ранчо Эпштейна в Нью-Мексико станет объектом нового расследования

Конгрессмены США начали расследование деятельности ранчо Зорро, принадлежавшего финансисту Джеффри Эпштейну.

Ранчо Эпштейна в Нью-Мексико станет объектом нового расследования.
Ранчо Эпштейна в Нью-Мексико станет объектом нового расследования.

«Законодательная комиссия штата Нью-Мексико направит более десятка повесток в рамках расследования на ранчо Зорро», — говорится в публикации, передает cnn.com

По данным телеканала, комиссия начнет сбор доказательств у ряда федеральных и местных ведомств, включая Министерство юстиции США, ФБР, наследников Эпштейна, несколько крупных банков, а также офис шерифа округа Санта-Фе.

Утверждается, что комитет также планирует провести осмотр ранчо и поговорить с пережившими насилие в поместье.

Ранчо «Зорро» — обширная территория недалеко от Санта-Фе, один из многочисленных домов Эпштейна. Как утверждает телеканал, оно стало источником многочисленных теорий заговора о злоупотреблениях финансиста в отношении молодых женщин и девочек. Некоторые жертвы Эпштейна сообщали, что ранчо было одним из мест, где он подвергал их сексуальному насилию.

В феврале генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес заявил о возобновлении уголовного расследования деятельности Эпштейна на ранчо, в марте власти штата уже проводили там обыск. Неясно, какие доказательства были обнаружены.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте