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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Июля 2026, 19:52
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Трамп: Завершение конфликта в Украине «ближе, чем кажется»

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что президент России испытывает давление и хочет завершения российско-украинской войны.

Трамп: Завершение конфликта в Украине «ближе, чем кажется».
Трамп: Завершение конфликта в Украине «ближе, чем кажется».

Об этом он заявил в беседе с журналистами 6 июля, передает eurointegration.com.ua

Трампу напомнили о погибших в результате последних российских ударов по Киеву и спросили, считает ли он, что глава Кремля испытывает какое-то давление после их последнего разговора.

"Думаю, он действительно испытывает давление. Он хочет закончить ее, и Украина хочет закончить ее. Мы ведем переговоры и посмотрим, получится ли ее завершить. Это ужасно", – сказал президент США, после чего вновь стал напоминать, как "покончил с восемью войнами".

"Думаю, мы приближаемся к этому больше, чем кто-либо может себе представить, и президент Путин хочет закончить ее, могу сказать это с полной уверенностью. Очень хороший разговор. И президент Зеленский хочет закончить ее прямо сейчас. Мы отправимся на саммит НАТО и тоже будем об этом говорить. Думаю, мы сможем положить ей конец", – добавил Трамп.

Как известно, президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор 4 июля.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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