Ремонт моста через реку Лунгуца в Тараклийском районе завершат в 2027 году.

Капитальный ремонт моста через реку Лунгуца, расположенного возле села Кортен Тараклийского района, выполнен примерно на 40% от запланированного объёма работ.

Мост находится на национальной трассе R37 Чадыр-Лунга – Тараклия – R32 и был построен в 1970-х годах. Его модернизация направлена на повышение безопасности и улучшение условий движения в регионе, передает rupor.md

На сегодняшний день строители полностью демонтировали старую конструкцию, включая металлические ограждения, асфальтовое покрытие, тротуарные плиты, балки и опоры. Также выполнены важные работы по укреплению основания, в том числе установка 56 свай и усиление устоев моста.

По данным Государственной администрации автомобильных дорог, на объекте ежедневно работают более десяти специалистов и необходимая строительная техника. В настоящее время ведутся работы по устройству щебёночной подушки, армированию и бетонированию одной из опор. Следующим этапом станет монтаж сборных железобетонных колонн.

Общая стоимость проекта составляет 15,7 млн леев. На данный момент выполнены работы на сумму около 5,8 млн леев, что составляет более 37% стоимости контракта.

Согласно планам властей, реконструкция должна завершиться в апреле 2027 года. На период проведения работ движение транспорта организовано по объездному маршруту. Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки в районе строительства.



