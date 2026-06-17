theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 18:35
9
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ремонт моста через реку Лунгуца в Тараклийском районе завершат в 2027 году

Капитальный ремонт моста через реку Лунгуца, расположенного возле села Кортен Тараклийского района, выполнен примерно на 40% от запланированного объёма работ.

Ремонт моста через реку Лунгуца в Тараклийском районе завершат в 2027 году.
Ремонт моста через реку Лунгуца в Тараклийском районе завершат в 2027 году.

Мост находится на национальной трассе R37 Чадыр-Лунга – Тараклия – R32 и был построен в 1970-х годах. Его модернизация направлена на повышение безопасности и улучшение условий движения в регионе, передает rupor.md

На сегодняшний день строители полностью демонтировали старую конструкцию, включая металлические ограждения, асфальтовое покрытие, тротуарные плиты, балки и опоры. Также выполнены важные работы по укреплению основания, в том числе установка 56 свай и усиление устоев моста.

По данным Государственной администрации автомобильных дорог, на объекте ежедневно работают более десяти специалистов и необходимая строительная техника. В настоящее время ведутся работы по устройству щебёночной подушки, армированию и бетонированию одной из опор. Следующим этапом станет монтаж сборных железобетонных колонн.

Общая стоимость проекта составляет 15,7 млн леев. На данный момент выполнены работы на сумму около 5,8 млн леев, что составляет более 37% стоимости контракта.

Согласно планам властей, реконструкция должна завершиться в апреле 2027 года. На период проведения работ движение транспорта организовано по объездному маршруту. Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки в районе строительства.


Ремонт моста через реку Лунгуца в Тараклийском районе завершат в 2027 году

Ремонт моста через реку Лунгуца в Тараклийском районе завершат в 2027 году

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте