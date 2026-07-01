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rbc.ua logorbc
1 Июля 2026, 14:33
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Трамп заработал на криптовалюте 1,4 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп задекларировал, что в 2025 году его доход от криптовалютных проектов семьи составил более 1,4 млрд долларов. Это значит, что большая часть его дохода поступает от цифровых активов.

Трамп заработал на криптовалюте 1,4 млрд долларов.
Трамп заработал на криптовалюте 1,4 млрд долларов.

Согласно документам, которые Трамп представил Управлению по этике правительства США, за 2025 он получил более 500 млн от World Liberty Financial. Это криптовалютное предприятие, соучредителями которого являются как сам Трамп, так и его сыновья, пишет rbc.ua со ссылкой на reuters.com

Также глава Белого дома сообщил о получении еще 635 млн долларов от продажи своих мем-коинов TRUMP.

Помимо этого, президент задекларировал доход в размере более 80 млн долларов от сделок с различными медиакомпаниями, а также миллионы долларов от предоставления его компанией лицензий, чтобы зарубежные застройщики могли использовать его имя.

Reuters отмечает, что эти данные позволяют по-новому взглянуть на масштабы прибыли президента США от инвестиций его семьи в криптовалюты.

Ранее издание писало, что по их подсчету, семья Трампа получила как минимум 2,3 млрд прибыли с момента возвращения Трампа на пост президента США.

Источник
rbc.ua logorbc
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