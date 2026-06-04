Трамп поручил главе Нацразведки начать сокращение сотрудников.

"Я хотел бы видеть эту структуру меньшей по размеру. Думаю, там много людей, которых не должно быть на своих местах", - заявил Трамп, передает report.az

По предварительным данным, президент США считает, что структура, курирующая 18 разведывательных ведомств и подразделений, является "избыточной и слишком крупной". Он также подтвердил, что поручил и.о. директора Национальной разведки Биллу Пулте начать соответствующие меры по сокращению персонала.

Отвечая на вопрос о возможных увольнениях, Трамп отметил, что хочет, чтобы процесс был запущен, не исключив дальнейшего пересмотра роли ведомства в целом.

"Мы сделали министерство образования гораздо меньше, и эта структура также должна стать значительно меньше. Возможно, ее вообще следует ликвидировать, и мы примем это решение", - добавил президент США.