Трамп поручил главе Нацразведки начать сокращение сотрудников
Президент США Дональд Трамп поручил начать процесс сокращения численности сотрудников аппарата Управления директора Национальной разведки.
"Я хотел бы видеть эту структуру меньшей по размеру. Думаю, там много людей, которых не должно быть на своих местах", - заявил Трамп, передает report.az
По предварительным данным, президент США считает, что структура, курирующая 18 разведывательных ведомств и подразделений, является "избыточной и слишком крупной". Он также подтвердил, что поручил и.о. директора Национальной разведки Биллу Пулте начать соответствующие меры по сокращению персонала.
Отвечая на вопрос о возможных увольнениях, Трамп отметил, что хочет, чтобы процесс был запущен, не исключив дальнейшего пересмотра роли ведомства в целом.
"Мы сделали министерство образования гораздо меньше, и эта структура также должна стать значительно меньше. Возможно, ее вообще следует ликвидировать, и мы примем это решение", - добавил президент США.