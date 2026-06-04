theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
report.az logoreport
4 Июня 2026, 22:08
30
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп поручил главе Нацразведки начать сокращение сотрудников

Президент США Дональд Трамп поручил начать процесс сокращения численности сотрудников аппарата Управления директора Национальной разведки.

Трамп поручил главе Нацразведки начать сокращение сотрудников.
Трамп поручил главе Нацразведки начать сокращение сотрудников.

"Я хотел бы видеть эту структуру меньшей по размеру. Думаю, там много людей, которых не должно быть на своих местах", - заявил Трамп, передает report.az

По предварительным данным, президент США считает, что структура, курирующая 18 разведывательных ведомств и подразделений, является "избыточной и слишком крупной". Он также подтвердил, что поручил и.о. директора Национальной разведки Биллу Пулте начать соответствующие меры по сокращению персонала.

Отвечая на вопрос о возможных увольнениях, Трамп отметил, что хочет, чтобы процесс был запущен, не исключив дальнейшего пересмотра роли ведомства в целом.

"Мы сделали министерство образования гораздо меньше, и эта структура также должна стать значительно меньше. Возможно, ее вообще следует ликвидировать, и мы примем это решение", - добавил президент США.

Источник
report.az logoreport
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте