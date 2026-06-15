15 Июня 2026, 19:35
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Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что из Ормузского пролива начали выходить суда, загруженные нефтью.
По его словам, танкеры движутся по южной "магистрали", которую он назвал "полностью безопасной, защищенной и чистой", передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива.
После объявления президентом США Дональдом Трампом о соглашении между страной и Ираном и открытии Ормузского пролива, нефть упала в цене примерно на 4 доллара.
Соглашение между Ираном и США гарантирует Ирану доходы от использования Ормузского пролива – страна начнет взимать сбор с судов через 60 дней после подписания соглашения.