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epravda.com.ua logoepravda
15 Июня 2026, 19:35
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Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что из Ормузского пролива начали выходить суда, загруженные нефтью.

Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

По его словам, танкеры движутся по южной "магистрали", которую он назвал "полностью безопасной, защищенной и чистой", передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива.

После объявления президентом США Дональдом Трампом о соглашении между страной и Ираном и открытии Ормузского пролива, нефть упала в цене примерно на 4 доллара.

Соглашение между Ираном и США гарантирует Ирану доходы от использования Ормузского пролива – страна начнет взимать сбор с судов через 60 дней после подписания соглашения.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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