20 Мая 2026, 21:23
Нефть после двухмесячного простоя начала проходить Ормуз на крупных танкерах
20 мая три супертанкера прошли через Ормузский пролив с нефтью для азиатских рынков после того, как более двух месяцев простояли в Персидском заливе с 6 млн баррелей ближневосточной сырой нефти на борту.
Эти суда входят в небольшую группу супертанкеров, которые в этом месяце выходят из залива по транзитному маршруту, который Иран приказал использовать судам, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com
Американо-израильская война против Ирана, начавшаяся 28 февраля, резко ограничила судоходство через Ормузский пролив, через который обычно проходит около пятой части мировых потоков нефти и энергоносителей.
Супертанкер Universal Winner под флагом Южной Кореи, перевозящий 2 млн баррелей кувейтской нефти, загруженной 4 марта, выходил из пролива после отправления двух китайских танкеров в среду, показали данные.