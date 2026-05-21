21 Мая 2026, 23:44
Трамп выступил против платы за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выступает против взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив.

«Мы хотим, чтобы он был открыт <...> Мы не хотим, чтобы была плата за проход. Это международный водный путь», — сказал Трамп на брифинге, передает CNBC

Американский лидер также заявил, что суда не заходят в Иран и не покидают его без одобрения США. По словам Трампа, из-за этого Тегеран ежедневно теряет до $500 млн.

