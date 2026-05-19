eurointegration.com.ua
19 Мая 2026, 19:38
14 294
Bloomberg: В НАТО обдумывают миссию в Ормузском проливе из-за затяжной блокады

Предполагается, что в НАТО обсуждается возможность оказания помощи судам в прохождении через заблокированный Ормузский пролив, если этот водный путь не будет открыт до начала июля.

Об этом сказали Bloomberg осведомленные представители НАТО, передает eurointegration.com.ua

По словам дипломата, эта идея имеет поддержку со стороны нескольких членов НАТО, но пока не получила необходимой единодушной поддержки. Впрочем, он предостерег, что другие все еще не желают втягиваться в конфликт на Ближнем Востоке.

Также другой представитель НАТО отметил, что хотя некоторые союзники все еще выступают против санкционирования миссии Альянса по проливу, они поддержат эту идею, если блокада будет продолжаться.

Такой шаг означал бы изменение стратегии НАТО относительно американо-израильской войны в Иране, ведь до сих пор союзники настаивали, что вмешаются в ситуацию в проливе только после прекращения боевых действий и когда смогут сформировать широкую коалицию.

Однако экономические проблемы усугубляются: закрытие пролива привело к стремительному росту цен на энергоносители и падению прогнозов экономического роста.

