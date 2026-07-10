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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Июля 2026, 19:16
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Трамп заявил о просьбе Ирана продолжить мирные переговоры с США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к США с просьбой продолжить переговоры.

Трамп заявил о просьбе Ирана продолжить мирные переговоры с США.
Трамп заявил о просьбе Ирана продолжить мирные переговоры с США.

Соглашение о прекращении огня между США и Ираном, подписанное в прошлом месяце, в последние дни оказалось под серьёзным давлением из-за обмена ударами между американскими и иранскими войсками, передает eurointegration.com.ua

В пятницу, 10 июля, Трамп заявил, что Иран попросил США "продолжить переговоры".

"Мы согласились на это, но Соединённые Штаты чётко дали им понять, что перемирие закончилось", – отметил американский президент.

Эти заявления прозвучали после того, как ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение с Ираном о прекращении боевых действий, подписанное в прошлом месяце, фактически утратило силу.

Как известно, Соединенные Штаты во вторник и в среду нанесли удары по десяткам целей в Иране в ответ на серию иранских нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

Также во вторник Министерство финансов США отозвало свою лицензию, которая позволяла Тегерану продавать нефть по всему миру в рамках меморандума о взаимопонимании.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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