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rbc.ua logorbc
19 Июня 2026, 23:34
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Трамп сделал резкое заявление о соглашении с Ираном: Им конец

Трамп возмутился заявлениями демократов о том, что Ирану сейчас живется лучше, чем до войны.

Трамп сделал резкое заявление о соглашении с Ираном: Им конец.
Трамп сделал резкое заявление о соглашении с Ираном: Им конец.

Война полностью уничтожила военный потенциал Ирана - у него больше нет ВВС, флота, ПВО и радаров, передает rbc.ua

Трамп заявил, что в результате войны Иран лишился военно-воздушных сил, военно-морского флота, средств противовоздушной обороны и радаров.

"Война ослабила Иран! У него больше нет ВВС, ВМС, средств ПВО, радаров или практически чего-либо еще, и при этом демократы говорят, что сейчас Ирану лучше, чем четыре месяца назад. Вы можете себе представить, что такое вообще можно заявлять?!" - написал Трамп.

Президент также прокомментировал 60-дневный переговорный период, предусмотренный меморандумом с Тегераном.

"Мы пошли на встречу не из отчаяния, а Иран - да. Им конец! Мы доведем эти 60 дней до конца. Они не получат ни копейки, ни десяти центов!" - заявил Трамп.

Источник
rbc.ua logorbc
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