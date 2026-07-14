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dw.com logodw
14 Июля 2026, 07:33
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Трамп уведомил Конгресс США о возобновлении войны в Иране

Дональд Трамп в послании Конгрессу США сообщил, что 7 июля войска нанесли "оборонительные удары по целям на территории Ирана". Уведомление вновь обостряет конфликт между Капитолийским холмом и Белым домом.

Трамп уведомил Конгресс США о возобновлении войны в Иране.
Трамп уведомил Конгресс США о возобновлении войны в Иране.

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Соответствующее письмо было направлено 10 июля лидерам Конгресса США и попало в распоряжение газеты The New York Times (NYT), пишет dw.com

В послании глава Белого дома сообщил, что 7 июля американские войска нанесли "оборонительные удары по целям на территории Ирана".

Уведомление вновь обостряет конфликт между Капитолийским холмом и Белым домом относительно  полномочий президента, констатировала NYT. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы обязать президента США либо прекратить войну, либо запросить одобрение на ее продолжение. В свою очередь Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий в качестве главнокомандующего.

Между тем Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в соцсети X, что 13 июля в 16:45 по времени Восточного побережья по указанию верховного главнокомандующего начало наносить удары по Ирану в рамках третьей подряд ночной операции. "Эти удары будут и впредь наносить иранским войскам значительный ущерб и ослаблять их способность атаковать мирных жителей и гражданские суда в Ормузском проливе", - указали в CENTCOM.

Источник
dw.com logodw
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