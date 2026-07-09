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unn
9 Июля 2026, 08:58
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Трамп: Иран просил о сделке после ударов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана звонило ему с просьбой заключить сделку после ударов США. Трамп сомневается, "стоят ли они этой сделки".

Трамп: Иран просил о сделке после ударов США.
Трамп: Иран просил о сделке после ударов США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана звонило ему с просьбой заключить сделку после неоднократных ударов США в регионе, но он не знает, достойны ли они этого, пишет unn.ua со ссылкой на cnn.com

"Они позвонили недавно, они так сильно хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они этой сделки", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, возвращаясь с саммита НАТО в Анкаре.

По словам главы Белого дома, "каждый раз, когда они бьют по нам, мы бьем по ним 20 раз".

Издание указывает, что в среду Трамп объявил о "завершении" режима прекращения огня между двумя странами после того, как Иран нанес удар по нескольким судам в Ормузском проливе, а США ответили ответным ударом.

Напомним, что Соединенные Штаты сообщили о возобновлении ударов по Ирану с целью ослабить способность Тегерана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе.

Источник
unn
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