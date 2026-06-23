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eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Июня 2026, 13:00
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Трамп угрожает не предоставить помощь странам НАТО, если его об этом попросят

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что может отказаться оказывать помощь странам НАТО в ответ на отсутствие поддержки со стороны государств-членов во время военной операции США в Иране.

Трамп угрожает не предоставить помощь странам НАТО, если его об этом попросят.
Трамп угрожает не предоставить помощь странам НАТО, если его об этом попросят.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Овальном кабинете, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что США тратят сотни миллионов долларов на защиту европейских стран от России.

"Мы потратили все эти деньги. А потом, когда нам, возможно, нужна помощь в мелких делах... Они говорят: "Нет, мы предпочитаем не помогать", – сказал Трамп.

"Это глупое заявление, потому что мы можем сказать им то же самое, если захотим, и, возможно, так и сделаем", – добавил он.

При этом Трамп упомянул Великобританию, Италию и Германию в числе стран, которые относились к США плохо.

Несмотря на напряженные отношения с Альянсом, Трамп намерен принять участие в саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце.

Трамп 20 июня пошел на эскалацию спора с премьером Италии Джорджей Мелони, заявив в субботу, что дружбой с ним итальянский лидер якобы хочет поднять себе рейтинг.

Он написал об этом после того, как накануне в интервью заявил, что Мелони якобы "умоляла" о совместном с ним фото на саммите Группы семи во Франции. "Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не сделал этого, но мне было ее жаль", – заявил Трамп.

Мелони опубликовала обращение, в котором опровергает утверждения Трампа и выражает возмущение комментариями президента США и его отношением к союзникам.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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