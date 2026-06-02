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eurointegration.com.ua logoeurointegration
2 Июня 2026, 23:38
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США и союзники по НАТО проведут морские учения в Балтийском море

На этой неделе США и союзники по НАТО начнут в Балтийском море учения в сокращенном формате.

СМИ: США и союзники по НАТО проведут морские учения в Балтийском море.
СМИ: США и союзники по НАТО проведут морские учения в Балтийском море.

Как отмечается, эти ежегодные учения, которые проводятся уже более пяти десятилетий, начиная с 1971 года, объединят около 20 кораблей из 15 стран с примерно 6 тысячами военнослужащих, что составляет примерно половину от численности прошлогодних учений, передает eurointegration.com.ua

Официальные лица утверждают, что уменьшение масштабов отражает оперативные реалии, а не ослабление заинтересованности, поскольку западные военно-морские силы остаются задействованными в других районах, в частности в Ормузском проливе на Ближнем Востоке.

Впрочем, военно-морские учения США BALTOPS, которые пройдут с 4 по 20 июня, все равно станут крупнейшими маневрами в Балтийском море в этом году, и Вашингтон предоставит флагманский корабль Mount Whitney.

"В этот период проведение масштабных учений под руководством США и при широком участии НАТО является знаком силы альянса. Это признак единства и силы Альянса, и я имею в виду всех союзников", – сказал Гайш.

Как командующий оперативной группой "Балтика", Гайш возглавляет многонациональный военно-морской штаб в Балтийском море, созданный Германией в прибрежном городе Росток в 2024 году на фоне растущего внимания к этому региону в связи с усилением напряженности в отношениях с Россией.

Как отмечается, BALTOPS начнется с учений в западной части Балтийского моря, а затем переместится на восток для отработки пополнения запасов и защиты свободных морских путей вокруг шведского острова Готланд.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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