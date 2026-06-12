США сократят количество самолетов и кораблей, предоставляемых для НАТО в Европе

Это решение ограничит возможности НАТО наносить удары на большие расстояния и проводить разведку. О нем союзникам сообщили в начале июня в письменном документе, с отрывками из которого ознакомилась газета, передает "Европейская правда".

Запланированное сокращение включает:

Сокращение количества истребителей F-16 и F-15E с примерно 150 до 100

Сокращение количества самолетов морской разведки с 26 до 15 и отказ от всех восьми самолетов-заправщиков, ранее доступных для Европы

Передислокацию ракетной подводной лодки и авианосца, а также нескольких военных кораблей и десятков самолетов, участвующих в миссиях авианосца

Передислокацию одной из двух групп бомбардировщиков, ранее выделенных для защиты Европы

Пентагон отказался комментировать конкретные цифры в документе и сослался на заявление своего Европейского командования на прошлой неделе, в котором в общих чертах говорилось о намерении сократить свои обязательства в Европе.

Пентагон пока не обнародовал сроки сокращения, но американские официальные лица дали понять, что оно начнется очень скоро – гораздо раньше, чем к этому готовились европейские партнеры.

Резкое сокращение американского контингента повлияет на способность НАТО, например, отслеживать движение российских подводных лодок или запускать ракеты Tomahawk вглубь российской территории.

Хотя европейцы обладают аналогичными возможностями по запуску ракет, эксперты отмечают, что эти ракеты являются более эффективным средством сдерживания России, когда ими владеют Соединенные Штаты, поскольку европейцы могут быть более осторожными в их применении.

Недавно немецкое издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.