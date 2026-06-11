Рютте: США защитят союзников по НАТО в случае нападения
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США будут защищать европейские страны — члены НАТО в случае агрессии против них, даже несмотря на крайне низкий уровень доверия к США, который сейчас демонстрируют европейцы.
Об этом Рютте заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Брюсселе, передает nv.ua со ссылкой на aa.com.tr
На замечание о том, что, согласно опросу, только 11% европейцев сейчас считают США союзником, Рютте отметил, что в Европе находятся более 80 тыс. американских военных, а ядерный зонтик США остается главной гарантией европейской безопасности.
«Я вижу эти опросы, но факты говорят сами за себя», — сказал генеральный секретарь НАТО.
И подчеркнул, что присутствие американских военных в Европе и вклад в коллективную оборону НАТО свидетельствуют о приверженности США идеям Альянса.
10 июня агентство Reuters привело результаты опроса, опубликованного Европейским советом по международным отношениям. Из них следовало, что лишь 11% европейцев в 15 странах считают США союзником. Такой показатель является историческим минимумом — еще полгода назад он составлял 16%.