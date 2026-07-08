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unian.net logounian
8 Июля 2026, 23:44
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Трамп: У Зеленского и Путина сложные характеры

Президент США заявил, что за последние недели был достигнут значительный прогресс в деле прекращения войны, но пока еще предстоит посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше.

Трамп: У Зеленского и Путина сложные характеры.
Трамп: У Зеленского и Путина сложные характеры.

Президент США Дональд Трамп рассказал, как он оценивает личностные качества президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Как сообщает корреспондент unian.net, свое мнение Трамп высказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

"Мы урегулировали много войн, и эта война – одна из тех, о которых я думал, что, возможно, она будет самой легкой (для урегулирования. Прим. ред.). Но у Путина сложный характер. И у этого человека сложный характер (указал на Зеленского). И от этого дело не становится легче. И это требует большой самоотдачи и любви к странам и всему остальному", – подчеркнул Трамп.

При этом, по его мнению, за последние несколько недель был достигнут значительный прогресс.

"Посмотрим, как всё пойдёт", – отметил Трамп.

Источник
unian.net logounian
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