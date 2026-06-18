Трамп: У Ирана может быть собственная ядерная программа.

Об этом президент США заявил 17 июня на саммите G7 во Франции, выступая вместе с госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.

«Немного сложно, когда вы говорите, что кто-то этого хочет, у других это есть, а вы не позволяете им (Ирану) это использовать для электроснабжения и тому подобного. Это всегда немного сложно. Нужно проявлять здравый смысл», — отметил Дональд Трамп.

Как сообщает The New Republic, новое заявление является «резким отступлением» от предыдущих заявлений Трампа в ходе войны с Ираном о намерении уничтожить любой ядерный потенциал. Если окончательное мирное соглашение между Ираном и США не будет содержать никаких ограничений на ядерную программу страны, «оно будет фактически хуже, чем соглашение СВПД 2015 года с Ираном», заключает издание.

Дональд Трамп объявил о подписании печатной копии соглашения между США и Ираном. Подписание состоялось во время ужина в Версале с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ранее о подписании меморандума о взаимопонимании заявлял представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам. Они продлятся 60 дней.