Трамп: Новая сделка не позволит Ирану создать ядерное оружие.

При этом он уточнил, что условия сделки пока проходят согласование.

Трамп пообещал, что сделка с Ираном «либо будет великолепной и значимой», либо США не станут ее заключать.

«Это будет полная противоположность катастрофическому СВПД, заключенному провалившейся администрацией Обамы, который стал прямым и открытым путем к получению Ираном ядерного оружия. Нет, я не заключаю таких сделок»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.