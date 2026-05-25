25 Мая 2026, 15:48
Трамп: Новая сделка не позволит Ирану создать ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о завершении конфликта с Ираном будет «полной противоположностью» Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
При этом он уточнил, что условия сделки пока проходят согласование.
Трамп пообещал, что сделка с Ираном «либо будет великолепной и значимой», либо США не станут ее заключать.
«Это будет полная противоположность катастрофическому СВПД, заключенному провалившейся администрацией Обамы, который стал прямым и открытым путем к получению Ираном ядерного оружия. Нет, я не заключаю таких сделок»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.