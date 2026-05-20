ЕС согласился выполнить условия торговой сделки с США после угроз Трампа.

Представители правительств стран ЕС и Европарламента согласовали отмену пошлин на американские промышленные товары, а также расширение доступа на европейский рынок для морепродуктов и сельхозпродукции из США, сообщает Bild.

Эти льготы будут действовать только при условии, что Вашингтон тоже выполнит свои обязательства. ЕС сможет снова приостановить тарифные уступки, если США нарушат договоренности.

Кроме того, Еврокомиссия должна будет каждые три месяца отчитываться о развитии торговли, а к 31 декабря 2029 года Брюссель проверит, как сделка повлияла на экономику Европы.

«Если выяснится, что европейские компании пострадали или возникли новые дисбалансы, автоматически будет задействован стоп-кран», — заявил глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге.

Соглашение еще должны утвердить Совет ЕС и пленарное заседание Европарламента, после чего правила вступят в силу до дедлайна, который Трамп назначил на 4 июля.