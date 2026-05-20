theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bild
20 Мая 2026, 13:48
8 819
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ЕС согласился выполнить условия торговой сделки с США после угроз Трампа

Евросоюз договорился полностью выполнить условия торгового соглашения с США после угроз Дональда Трампа резко повысить пошлины на европейские товары, включая автомобили.

ЕС согласился выполнить условия торговой сделки с США после угроз Трампа.
ЕС согласился выполнить условия торговой сделки с США после угроз Трампа.

Представители правительств стран ЕС и Европарламента согласовали отмену пошлин на американские промышленные товары, а также расширение доступа на европейский рынок для морепродуктов и сельхозпродукции из США, сообщает Bild.

Эти льготы будут действовать только при условии, что Вашингтон тоже выполнит свои обязательства. ЕС сможет снова приостановить тарифные уступки, если США нарушат договоренности.

Кроме того, Еврокомиссия должна будет каждые три месяца отчитываться о развитии торговли, а к 31 декабря 2029 года Брюссель проверит, как сделка повлияла на экономику Европы.

«Если выяснится, что европейские компании пострадали или возникли новые дисбалансы, автоматически будет задействован стоп-кран», — заявил глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге.

Соглашение еще должны утвердить Совет ЕС и пленарное заседание Европарламента, после чего правила вступят в силу до дедлайна, который Трамп назначил на 4 июля.

Источник
bild
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте