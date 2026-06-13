Трамп: США убили главаря венесуэльской банды «Трен-де-Арагуа» Ниньо Герреро.

«Произошли столкновения с членами этих преступных структур, в ходе которых был нейтрализован Гектор Рустенфорд Герреро Флорес, известный как "Нино Герреро"»,— указано в заявлении Министерства связи Венесуэлы (цитата по AFP).

«По моему указанию Южное командование Вооруженных сил США нанесло стремительный и смертоносный кинетический удар, успешно ликвидировав Ниньо Герреро — печально известного главаря «Трен-де-Арагуа», одной из самых кровожадных террористических организаций на планете», — написал Трамп.

Он добавил, что США отомстили за погибших, их семьи и близких. По словам президента, еще в начале работы своей администрации он внес банду в список иностранных террористических организаций, выслал «тысячи опасных преступников» и объявил «войну картелям».

Трамп подчеркнул, что теперь у «Трен-де-Арагуа» не осталось убежища «ни в Венесуэле, ни где-либо еще», и заявил: «Мы найдем этих жестоких убийц и наркобаронов в любое время и в любом месте и отправим их в глубины ада, где им самое место».

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил ликвидацию главаря «Трен-де-Арагуа». «Основатель и главарь «Трен-де-Арагуа» Эктор Рустенфорд Герреро Флорес, известный как «Ниньо Герреро», был ликвидирован в ходе удара», — написал министр войны в Х.

По словам Хегсета, операция подтверждает общую решимость США и Венесуэлы бороться с «наркотеррористами» и лишать их убежища в Западном полушарии. Он добавил, что Штаты продолжат тесное взаимодействие с партнерами, включая Венесуэлу и участников Коалиции против картелей Америки, чтобы «вести борьбу с нашими врагами».

Как пишет Reuters, банда «Трен-де-Арагуа» занимается торговлей людьми и контролирует маршруты мигрантов из Венесуэлы и других стран Южной Америки, направляющихся на юг — в Чили, другие точки континента или Европу.

По данным латиноамериканской полиции, группировка также причастна к вымогательству, похищениям, отмыванию денег, заказным убийствам, контрабанде и организованным кражам из розничных сетей — от Панамы до Бразилии и вдоль Андского коридора. Главарь банды Герреро сбежал из венесуэльской тюрьмы Токорон вместе с другими лидерами группировки незадолго до полицейской операции в 2023 году, пишет агентство.