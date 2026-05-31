Point
31 Мая 2026, 11:00
Американские военные потопили судно наркоторговцев в Тихом океане

Военнослужащие США в Тихом океане обстреляли судно, экипаж которого подозревался в контрабанде наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил в соцсети X.

«Данные разведки подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по контрабанде наркотиков»,— заявили в командовании.

При ударе погибли три мужчины, которых командование называет наркотеррористами. Среди американских военнослужащих потерь нет, добавили там.

Удар стал частью кампании США по борьбе с контрабандой наркотиков под названием «Южное копье». Военнослужащие регулярно наносят удары по судам с ноября 2025 года. К апрелю количество погибших достигло 177 человек. Семьи погибших в январе подавали иски в суды США, оспаривая правомерность таких атак. Конгресс США также запрашивал у Белого дома юридические обоснования для этих ударов.

