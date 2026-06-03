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tvrmoldova.md logotvrmoldova
3 Июня 2026, 20:29
2 022
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Полицейских, обвиняемых во взятках от наркоторговцев, перевели под домашний арест

Пять сотрудников полиции, задержанных по делу о коррупции и подозреваемых в получении взяток от лиц, причастных к употреблению и незаконному обороту наркотиков, переведены под домашний арест.

Полицейских, обвиняемых во взятках от наркоторговцев, перевели под домашний арест.
Полицейских, обвиняемых во взятках от наркоторговцев, перевели под домашний арест.

Решение принял Апелляционный суд сектора Центр, удовлетворив ходатайства адвокатов, передает tvrmoldova.md

Ранее все пятеро находились под стражей в пенитенциарном учреждении. Под домашним арестом ранее уже находился шестой фигурант дела — начальник отдела инспектората полиции сектора Ботаника Серджиу Кобылаш.

Фигуранты дела были задержаны 22 апреля вместе с руководителем инспектората полиции Ботаника. Их подозревают в систематическом получении денежных средств в размере от 3 000 до 10 000 долларов США от лиц, связанных с употреблением и распространением наркотиков.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, часть средств передавалась как наличными, так и в криптовалюте.

Следствие продолжается, обстоятельства дела устанавливаются.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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