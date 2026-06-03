Полицейских, обвиняемых во взятках от наркоторговцев, перевели под домашний арест.

Решение принял Апелляционный суд сектора Центр, удовлетворив ходатайства адвокатов, передает tvrmoldova.md

Ранее все пятеро находились под стражей в пенитенциарном учреждении. Под домашним арестом ранее уже находился шестой фигурант дела — начальник отдела инспектората полиции сектора Ботаника Серджиу Кобылаш.

Фигуранты дела были задержаны 22 апреля вместе с руководителем инспектората полиции Ботаника. Их подозревают в систематическом получении денежных средств в размере от 3 000 до 10 000 долларов США от лиц, связанных с употреблением и распространением наркотиков.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, часть средств передавалась как наличными, так и в криптовалюте.

Следствие продолжается, обстоятельства дела устанавливаются.