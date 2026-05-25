Трамп снова дал понять, что не отказался от идеи получить Гренландию.

После войны с Ираном тема арктического острова ушла из публичной повестки, но Трамп от своих целей не отказался, сообщает Bild.

Спецпосланник США Джефф Лэндри уже несколько дней находится в Гренландии. Он встретился с премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном и главой МИД Муте Эгеде.

«Мы недвусмысленно подтвердили, что население Гренландии не продается и что гренландцы имеют право на самоопределение. У нас есть красные линии. Позиция американцев тоже не изменилась», — заявил Нильсен после переговоров.

Визит Лэндри встретили холодно. По данным датского телеканала DR, он приехал с поручением Трампа «найти как можно больше друзей», но перед открытием нового консульства США сотни демонстрантов молча повернулись к зданию спиной.

The New York Times пишет, что Лэндри пытался раздавать кепки MAGA, но желающих почти не нашлось. Сам спецпосланник заявил AFP, что США пора «снова оставить свой след в Гренландии».