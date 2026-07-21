Трамп: США решат проблему возможной блокады Красного моря хуситами.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную морскую блокаду Саудовской Аравии со стороны йеменского движения хуситов.

По его словам, пока такая блокада не началась, но если это случится, Соединенные Штаты примут необходимые меры, чтобы решить возникшую проблему.

Во время общения с президентом Ливана Джозефом Ауном Трамп заявил: «Пока никакой блокады нет. Она возможна. Но если что-то подобное произойдет, мы с этим разберемся». Американский лидер также напомнил, что США уже предпринимали операции против хуситов, после чего от них долго не поступало никаких угроз.