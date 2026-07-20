20 Июля 2026, 17:30
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Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии
Об этом в X сообщил официальный представитель движения Яхья Сари.
«Вооруженные силы Йемена объявляют морскую блокаду преступному саудовскому врагу, исходя из принципа «око за око». Решение вступает в силу немедленно с момента опубликования этого заявления», — сказано в публикации.
Кроме того, группировка объявила всеобщую мобилизацию на территориях, находящихся под её контролем.