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20 Июля 2026, 17:30
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Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Об этом в X сообщил официальный представитель движения Яхья Сари.

Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии.
Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

«Вооруженные силы Йемена объявляют морскую блокаду преступному саудовскому врагу, исходя из принципа «око за око». Решение вступает в силу немедленно с момента опубликования этого заявления», — сказано в публикации.

Кроме того, группировка объявила всеобщую мобилизацию на территориях, находящихся под её контролем.

Источник
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