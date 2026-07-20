Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

Об этом в X сообщил официальный представитель движения Яхья Сари.

«Вооруженные силы Йемена объявляют морскую блокаду преступному саудовскому врагу, исходя из принципа «око за око». Решение вступает в силу немедленно с момента опубликования этого заявления», — сказано в публикации.

Кроме того, группировка объявила всеобщую мобилизацию на территориях, находящихся под её контролем.