theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
14 Июля 2026, 22:15
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп передумал брать плату за проход судов через Ормузский пролив

Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты не будет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.

Трамп передумал брать плату за проход судов через Ормузский пролив.
Трамп передумал брать плату за проход судов через Ормузский пролив.

По словам Трампа, он провел «продуктивные переговоры» с лидерами стран Ближнего Востоке, после которых решил заменить сбор на «торговые и инвестиционные соглашения», которые страны Персидского залива будут заключать с Вашингтоном, передает meduza.io

«Эти инвестиции будут огромными, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего», — заявил Трамп. 

Он добавил, что полная блокада Ормузского пролива сохраняется только для судов, следующих в иранские порты и из них, а также для перевозящих иранские грузы.

13 июля Трамп объявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль и намерены получать вознаграждение за обеспечение безопасного прохода судов через него. Позже он уточнил, что оплата, которую будут взимать США за проход судов, составит 20% стоимости перевозимого груза.

Против инициативы президента США выступили крупнейшие судовладельцы. В частности, пятая по величине контейнерная компания мира, немецкая Hapag-Lloyd, назвала идею Трампа взимать 20% со стоимости грузов «фундаментально неправильной».

Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте