Трамп передумал брать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты не будет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он провел «продуктивные переговоры» с лидерами стран Ближнего Востоке, после которых решил заменить сбор на «торговые и инвестиционные соглашения», которые страны Персидского залива будут заключать с Вашингтоном, передает meduza.io

«Эти инвестиции будут огромными, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего», — заявил Трамп.

Он добавил, что полная блокада Ормузского пролива сохраняется только для судов, следующих в иранские порты и из них, а также для перевозящих иранские грузы.

13 июля Трамп объявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль и намерены получать вознаграждение за обеспечение безопасного прохода судов через него. Позже он уточнил, что оплата, которую будут взимать США за проход судов, составит 20% стоимости перевозимого груза.

Против инициативы президента США выступили крупнейшие судовладельцы. В частности, пятая по величине контейнерная компания мира, немецкая Hapag-Lloyd, назвала идею Трампа взимать 20% со стоимости грузов «фундаментально неправильной».