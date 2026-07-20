theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
20 Июля 2026, 22:55
1 494
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп приказал «многократно отвечать» на убийство Ираном солдат США

Президент США приказал Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем руководителям вооруженных сил добиться больших жертв среди иранских солдат в связи с гибелью военнослужащих США.

Трамп приказал «многократно отвечать» на убийство Ираном солдат США.
Трамп приказал «многократно отвечать» на убийство Ираном солдат США.

Об этом сам американский лидер написал в Truth Social.

«Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет многократно расплачиваться за это убийство!» — заявил Трамп.

Несколько дней назад, 17 июля, в Иордании при ударе Ирана погибли двое американских военнослужащих. Кроме того, один военнослужащий пропал без вести, еще четыре были госпитализированы.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте