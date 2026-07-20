Трамп приказал «многократно отвечать» на убийство Ираном солдат США.

Президент США приказал Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем руководителям вооруженных сил добиться больших жертв среди иранских солдат в связи с гибелью военнослужащих США.

Об этом сам американский лидер написал в Truth Social.

«Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет многократно расплачиваться за это убийство!» — заявил Трамп.