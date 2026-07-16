ARCOM ответило на критику премий в размере 15 млн леев.

ARCOM заявило, что почти 15 млн леев, предусмотренные в бюджете на премии и материальную помощь, являются лишь максимальным плановым лимитом и не финансируются из госбюджета.

Разъяснения последовали после публикаций о том, что агентство во главе с Серджиу Гайбу заложило на премии и материальную помощь почти 15 млн леев при фонде базовой заработной платы в размере 29,5 млн леев, передает bani.md

В ARCOM подчеркнули, что ведомство работает на принципах самофинансирования. Все расходы покрываются за счет собственных доходов, формируемых из платежей операторов рынка электронных коммуникаций и почтовых услуг, а не из налогов граждан.

«Финансирование агентства не осуществляется из государственного бюджета. Все расходы покрываются за счет собственных доходов, сформированных из регулирующих и надзорных платежей, которые вносят операторы, работающие на рынке электронных коммуникаций и почтовых услуг», — говорится в ответе.

В агентстве также заявили, что конкурентная система оплаты труда необходима для привлечения и удержания специалистов в сферах электронных коммуникаций, кибербезопасности, радиосвязи и анализа рынка.

В ARCOM уточнили, что сумма в 15 млн леев является максимальным плановым лимитом. Премии за эффективность выплачиваются только по итогам оценки работы сотрудников, а материальная помощь предоставляется в соответствии с законодательством и коллективным договором либо в исключительных жизненных ситуациях.

Ведомство подчеркнуло, что фактические выплаты возможны только в пределах реально полученных доходов и при соблюдении требований финансового контроля и внутреннего аудита.