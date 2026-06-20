20 Июня 2026, 17:14
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Трамп: США добьются завершения конфликта в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят урегулировать российско-украинский конфликт и намерены довести процесс до конца.
«Мы пытаемся закончить эту войну между Украиной и Россией. Я хотел бы увидеть ее завершение. Я думал, что это будет проще всего, но оказалось немного сложнее. Но мы добьемся этого»,— сказал Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс (запись опубликована на YouTube-канале ABC News).
Как добавил президент США, странам Европы следовало бы заплатить за оружие на $350 млрд, которое Соединенные Штаты передали Украине при бывшем президенте Джо Байдене.