theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
20 Июня 2026, 17:14
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп: США добьются завершения конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят урегулировать российско-украинский конфликт и намерены довести процесс до конца.

Трамп: США добьются завершения конфликта на Украине.
Трамп: США добьются завершения конфликта на Украине.

«Мы пытаемся закончить эту войну между Украиной и Россией. Я хотел бы увидеть ее завершение. Я думал, что это будет проще всего, но оказалось немного сложнее. Но мы добьемся этого»,— сказал Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс (запись опубликована на YouTube-канале ABC News).

Как добавил президент США, странам Европы следовало бы заплатить за оружие на $350 млрд, которое Соединенные Штаты передали Украине при бывшем президенте Джо Байдене.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте