Трамп призвал Зеленского прекратить боевые действия: 25 тыс. человек погибли в прошлом месяце.

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Владимира Зеленского прекратить боевые действия против России. Так он ответил на вопрос о том, как прошла его недавняя встреча с президентом Украины.

«Я хотел бы, чтобы он прекратил войну. Все очень просто. У меня хорошие отношения с Путиным. У меня хорошие отношения с Зеленским. Я сказал ему: "Прекратите войну". 25 тыс. человек погибли в прошлом месяце», — сказал Трамп на встрече с журналистами в Овальном кабинете.

Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Разговор Трампа и Зеленского состоялся позавчера и длился почти час. На встрече также присутствовали ключевые члены американской администрации. Позже оба политика позитивно отозвались о встрече. Как сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, они обсудили в том числе передачу Украине лицензии на производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot.