21 Сентября 2026, 18:51
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Трамп: Россия потеряла контроль над своими НПЗ из-за украинских атак.
Трамп: Россия потеряла контроль над своими НПЗ из-за украинских атак
Новый пост Трампа стал очередным в серии заявлений, касающихся рекордных цен на дизельное топливо в США.
"Россия, к сожалению, потеряла контроль над потеряла контроль над своей отраслью по производству дизельного топлива из-за войны с Украиной. Большое количество их производящих дизель НПЗ заводов было взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя", — написал в Truth Social президент США Дональд Трамп.
"Эту нелепую и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Весь мир страдает, в то время как 25 тысяч человек, в основном солдат, убивают каждый месяц", — добавил он.
В России из-за участившихся в этом году украинских атак возник острый дефицит бензина. Ситуация с дизелем лучше, но его экспорт был прекращен.