Новый пост Трампа стал очередным в серии заявлений, касающихся рекордных цен на дизельное топливо в США.

"Россия, к сожалению, потеряла контроль над потеряла контроль над своей отраслью по производству дизельного топлива из-за войны с Украиной. Большое количество их производящих дизель НПЗ заводов было взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя", — написал в Truth Social президент США Дональд Трамп.

"Эту нелепую и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Весь мир страдает, в то время как 25 тысяч человек, в основном солдат, убивают каждый месяц", — добавил он.

В России из-за участившихся в этом году украинских атак возник острый дефицит бензина. Ситуация с дизелем лучше, но его экспорт был прекращен.