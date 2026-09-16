В Румынии предупредили о риске массового банкротства после закрытия Lukoil.

Около 460 румынских компаний могут столкнуться с банкротством, если нефтеперерабатывающий завод Petrotel Lukoil не возобновит работу.

Об этом заявил глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу в интервью DCBusiness. По его оценке, остановка предприятия также может привести к потере около 8 тыс. рабочих мест. «Очевидно, что создается социальная проблема», — сказал Хоссу, сообщает logos-press.md

Глава профсоюзов предупредил и о возможном дефиците топлива на внутреннем рынке. Продолжительный простой НПЗ способен сократить предложение и усилить давление на цены. В первую очередь это затронет сельское хозяйство и транспорт — крупные отрасли-потребители дизельного топлива. Затем последствия могут распространиться на поставщиков, их сотрудников и другие сферы экономики, зависящие от перевозок.

Хоссу отметил, что похожие проблемы ранее возникали в Германии и Болгарии в связи с активами Lukoil. По его словам, немецкие власти за неделю назначили специального управляющего, который должен был контролировать, чтобы средства от работы предприятия не поступали в Россию. В Болгарии аналогичное решение заняло месяц. В Румынии, по его словам, такой управляющий не назначен уже 14 месяцев.

На этом фоне НПЗ Petrotel Lukoil уже оказался в процедуре банкротства. Румынский суд разрешил ее начало, сообщает Digi24. Предварительный список требований кредиторов должен быть подготовлен до 29 сентября, окончательный — утвержден до 23 октября. Первое собрание кредиторов запланировано на 3 октября.

В самой компании заявляли, что процедура нужна для сохранения бизнеса и активов, защиты сотрудников, стабилизации отношений с партнерами и подготовки к возобновлению производства. Цель — не закрыть завод, подчеркивали представители Petrotel.

НПЗ остановился в октябре 2025 года на плановый ремонт, но после него работу не возобновил. Позднее предприятие попало под санкции США. В марте Румыния запросила у Вашингтона разрешение на его запуск. Румынские власти впоследствии сообщили о получении необходимых санкционных исключений, однако производство так и не было восстановлено.

Отметим, что Petrotel Lukoil почти полностью принадлежит швейцарской Litasco S.A., входящей в международную структуру Lukoil. В январе российская компания объявила о соглашении с Carlyle Group о продаже международных активов на фоне санкций.

Завод Petrotel-Lukoil расположен в городе Плоешть, в 55 км от Бухареста и является одним из крупнейших НПЗ Румынии. Годовая мощность мощностью переработки составляет 2,5 млн т. В собственность компании Lukoil предприятие перешло в 1998 году. Часть продукции с Petrotel поставляется в Молдову.