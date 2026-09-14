Сикорский: Европа может уничтожить половину НПЗ РФ даже без США.

В случае российской агрессии против НАТО авиация только европейской части Альянса сможет быстро уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов, считает глава польского МИД Радослав Сикорский.

Об этом Сикорский заявил в своем аккаунте в X после визита в Украину, передает eurointegration.com.ua

"В случае российской агрессии против НАТО, благодаря превосходству в воздухе, авиация европейской части НАТО смогла бы, даже без участия США, уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов быстрее, чем Украина", – написал министр.