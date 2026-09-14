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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Сентября 2026, 17:11
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Сикорский: Европа может уничтожить половину НПЗ РФ даже без США

В случае российской агрессии против НАТО авиация только европейской части Альянса сможет быстро уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов, считает глава польского МИД Радослав Сикорский.

Сикорский: Европа может уничтожить половину НПЗ РФ даже без США.
Сикорский: Европа может уничтожить половину НПЗ РФ даже без США.

Об этом Сикорский заявил в своем аккаунте в X после визита в Украину, передает eurointegration.com.ua

"В случае российской агрессии против НАТО, благодаря превосходству в воздухе, авиация европейской части НАТО смогла бы, даже без участия США, уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов быстрее, чем Украина", – написал министр.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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