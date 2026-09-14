Трамп: Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетике друг друга.

Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры друг друга, заявил президент США Дональд Трамп.

«Украина согласилась не наносить удары по российским объектам энергетической инфраструктуры. Россия согласилась поступить так же», — написал он в Truth Social, передает meduza.io

О каких именно объектах идет речь в соглашении, президент США не уточнил. При этом Трамп добавил, что рост мировых цен на дизельное топливо связан не с войной, которую США ведут против Ирана, а с российско-украинской войной.

Россия и Украина заявление Трампа пока не комментировали.