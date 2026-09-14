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meduza.io logomeduza
14 Сентября 2026, 18:52
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Трамп: Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетике друг друга

Россия и Украина согласились не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры друг друга, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп: Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетике друг друга.
Трамп: Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетике друг друга.

«Украина согласилась не наносить удары по российским объектам энергетической инфраструктуры. Россия согласилась поступить так же», — написал он в Truth Social, передает meduza.io

О каких именно объектах идет речь в соглашении, президент США не уточнил. При этом Трамп добавил, что рост мировых цен на дизельное топливо связан не с войной, которую США ведут против Ирана, а с российско-украинской войной.

Россия и Украина заявление Трампа пока не комментировали.

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Источник
meduza.io logomeduza
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