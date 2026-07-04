Трамп раскрыл свой годовой доход: $2,2 млрд на криптовалютах, кроссовках, часах и Библии.

Дональд Трамп загребает деньги так, как ни один другой президент США до него! Республиканец опубликовал финансовую декларацию на 927 страниц.

Из неё следует, что в прошлом году он заработал 2,2 млрд долларов, передает bild.de

В Вашингтоне этот факт вызвал жаркие дебаты. Особенно скандальными выглядят криптосделки Трампа, на которых он сделал более миллиарда долларов. Больше всего — 635 миллионов — ему принёс мемкоин Trump, на котором многие мелкие инвесторы потеряли свои деньги. Еще 500 миллионов долларов поступили от продаж токенов через World Liberty Financial LLC, корпоративный инструмент для нескольких криптопроектов Трампов. Соучредители компании — сыновья Трампа Дон-младший, Эрик и Бэррон, а также спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Значительную часть дохода принесли Трампу, казалось бы, мелочи. Через огромную мерчандайзинговую империю продаётся широкий ассортимент товаров. Кто хочет ударить по струнам, может купить гитары Trump с подписью и орлом — президент заработал на этом 11 000 долларов. Кто хочет мощно пахнуть и эффектно ходить, берёт парфюм Trump и носит кроссовки Trump. Оборот по этим товарам: 67 634 доллара. Золотые часы с гравировкой «Trump» принесли 4,7 миллиона долларов. Специальное издание Библии, «Greenwood Bible» — 208 486 долларов.

Трамп получил также дивиденды от владения акциями крупных концернов, таких как Berkshire Hathaway, Bank of America, JPMorgan Chase, Nvidia, Tesla, Walmart, Apple, Microsoft и Amazon.

Критики видят в коммерческой деятельности президента США явные конфликты интересов: решения Трампа как президента влияют и на его бизнес. Белый дом отвергает обвинения: активами якобы управляют сыновья Трампа. Ни у него самого, ни у его семьи нет конфликтов интересов, заявила его пресс-секретарь Анна Келли.