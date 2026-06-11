Трамп допускает выдвижение на третий срок из-за страха потери влияния.

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах с сотрудниками допускал возможность выдвижения на третий президентский срок, поскольку опасался преждевременно приобрести статус «хромой утки» и утратить политическое влияние. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника администрации американского лидера.

«Хромая утка» (lame duck) — это политический термин в США для обозначения выборного должностного лица (президента, конгрессмена), чье влияние заметно ослабевает до окончания полномочий: он формально остается у власти, но ему сложнее продвигать решения и он теряет поддержку.

В феврале Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности остаться у власти после завершения второго срока. «Это было бы интересно. Но было бы ужасно, если бы я дал вам ответ, который вы ищете», — заявил он в интервью NBC News.

Второй срок Трампа истекает 20 января 2029 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, один человек не может избираться президентом более двух раз. Для отмены этого ограничения потребовалось бы одобрение двух третей членов обеих палат Конгресса и ратификация не менее чем 38 штатами либо созыв Конституционного конвента по инициативе двух третей штатов.

Как отмечает Reuters, вопрос о политическом влиянии Трампа становится актуальным на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. По словам одного из действующих советников президента, Белый дом пытается демонстрировать республиканским законодателям, что Трамп по-прежнему способен влиять на их политическое будущее.

При этом тот же источник признал, что постепенное ослабление влияния президента неизбежно. «Он естественным образом начнет терять рычаги влияния, особенно после промежуточных выборов», — сказал собеседник Reuters.

Белый дом отвергает предположения об ослаблении позиций главы государства. Представитель администрации Оливия Уэйлс заявила агентству: «Президент Трамп является безусловным лидером Республиканской партии, который привержен сохранению республиканского большинства в Конгрессе».

Одним из способов сохранить политический вес после завершения президентского срока может стать участие в выборе кандидата от Республиканской партии на выборах 2028 года, отмечает агентство.

Комментируя перспективы последних лет президентства Трампа, историк Дуглас Бринкли заявил Reuters, что миру стоит ожидать новых неожиданных шагов со стороны американского лидера. «Его сумбурный стиль руководства никуда не денется, независимо от того, получат демократы контроль над Конгрессом или нет», — сказал он.

По словам Бринкли, президент США утрачивает поддержку групп населения, обеспечивших ему победу в 2024 году, из-за разочарования. Об ослаблении «ауры всемогущества» Трампа также писала Financial Times.