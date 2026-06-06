Суд счел незаконными меры Трампа по иммигрантам из 39 стран.

Главный федеральный судья в Провиденсе (штат Род-Айленд) Джон Макконнелл-младший в пятницу, 5 июня, отменил ряд мер администрации президента США Дональда Трампа, в результате которых граждане 39 стран лишились возможности получить решения по своим заявлениям о предоставлении убежища, разрешений на работу, грин-карт и гражданства, передает dw.com

Положения являются незаконными и ввергли множество людей в "правовой ад неопределенности", постановил судья.

Он заявил, что иммигранты соблюдали правовые процедуры, установленные Конгрессом и закрепленные в нормативных актах Службой гражданства и иммиграции США (USCIS), но при этом "месяцами вынуждены были ждать решения".

"Меры введены в условиях антииммигрантских настроений"

Судья, назначенный еще во время президентского срока Барака Обамы, заявил, что USCIS ввела меры без законных и нормативных полномочий и основываясь на "антииммигрантских настроениях, которые не должны влиять на принятие решений".

"Задержка USCIS с рассмотрением дел не может быть объяснена какими-либо проступками этих людей; напротив, она вызвана исключительно обстоятельством их рождения", - процитировало его агентство Reuters.

Решение стало победой для коалиции организаций, оказывающих помощь иммигрантам, и профсоюзов, которые в марте подали иск с целью оспорить меры, принятые USCIS в составе Министерства внутренней безопасности США.

Две волны ограничений администрации Трампа

После возвращения в Белый дом - в июне 2025 года Трампа ввел ограничения на въезд в США гражданам 19 стран. Полный запрет стал действовать в отношении Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Сомали, Судана, Республики Конго, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи, а частичный - для граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана.

В середине декабря 2025 года президент США расширил список. В документе, опубликованном Белым домом, указывалось, что новые ограничения, которые в итоге начали действовать с 1 января 2026 года, коснутся 20 стран и территорий.

Полный запрет на въезд теперь распространился на граждан Буркина-Фасо, Лаоса, Мали, Нигера, Сирии, Сьерра-Леоне и Южного Судана, а также на владельцев проездных документов, выданных Палестинской национальной администрацией.

Под частичные ограничения на въезд в США попали Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Габон, Гамбия, Доминиканская Республика, Замбия, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания и Тонга.