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6 Июня 2026, 09:49
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Трамп об урегулировании в Украине: Мы все вовлечены в это, мы хотим довести это до конца

США вовлечены в процесс урегулирования конфликта России и Украины, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, в этой работе участвует в том числе вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Трамп об урегулировании в Украине: Мы все вовлечены в это, мы хотим довести это до конца.
Трамп об урегулировании в Украине: Мы все вовлечены в это, мы хотим довести это до конца.

«Мы все вовлечены в это. Мы хотим довести это до конца», — сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Висконсин (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). По мнению американского президента, Россия и Украина приближаются к достижению мирного соглашения.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине стоит на паузе. 

«Американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование»,— отметил он. В Кремле считают такой подход неверным, заявил Песков.

Источник
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