Трамп об урегулировании в Украине: Мы все вовлечены в это, мы хотим довести это до конца.

«Мы все вовлечены в это. Мы хотим довести это до конца», — сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Висконсин (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). По мнению американского президента, Россия и Украина приближаются к достижению мирного соглашения.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине стоит на паузе.

«Американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование»,— отметил он. В Кремле считают такой подход неверным, заявил Песков.