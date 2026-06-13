Илие Боложан прибыл в Кишинев: он посетит конгресс PAS.

По данным источников IPN, в воскресенье он примет участие в конгрессе партии «Действие и солидарность» (PAS), передает rupor.md

В связи с визитом румынского чиновника мэрия Кишинева объявила о временном ограничении доступа в некоторые общественные места столицы. Меры будут действовать с 12:00 13 июня до 21:00 14 июня в центральных районах города и на трассах, ведущих к Международному аэропорту Кишинева.

Последний визит Илие Боложана в Кишинев состоялся в конце мая, когда он участвовал в мероприятии, посвященном реформе местного публичного управления. Тогда румынский премьер прервал официальную программу из-за инцидента с беспилотником в Галаце, где БПЛА попал в жилой многоквартирный дом.

В воскресенье во Дворце республики пройдет IV конгресс PAS, на котором изберут новое руководство формирования.