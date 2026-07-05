theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
kommersant.ru logokommersant
5 Июля 2026, 13:45
23
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп призвал Путина скорее завершить бои в Украине ради сотрудничества с США

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил продолжение контактов между двумя странами, в том числе по военно-политической и экономической тематике.

Трамп призвал Путина скорее завершить бои в Украине ради сотрудничества с США.
Трамп призвал Путина скорее завершить бои в Украине ради сотрудничества с США.

Подробностями их беседы поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает kommersant.ru

«Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт», — рассказал  Ушаков журналистам.

В беседе, добавил Юрий Ушаков, «отмечена символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию». «Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно плотно работать, причем в самых различных областях», — сказал помощник президента РФ.

Также в разговоре президенты обсудили урегулирование российско-украинского конфликта. По словам Ушакова, президент США подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. 

Источник
kommersant.ru logokommersant
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте