Трамп призвал Путина скорее завершить бои в Украине ради сотрудничества с США.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил продолжение контактов между двумя странами, в том числе по военно-политической и экономической тематике.

Подробностями их беседы поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает kommersant.ru

«Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт», — рассказал Ушаков журналистам.

В беседе, добавил Юрий Ушаков, «отмечена символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию». «Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно плотно работать, причем в самых различных областях», — сказал помощник президента РФ.

Также в разговоре президенты обсудили урегулирование российско-украинского конфликта. По словам Ушакова, президент США подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий.