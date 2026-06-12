Путин: Численность войск, задействованных в войне с Украиной — 700 тысяч человек.

Среди прочего он назвал численность российских войск, участвующих в конфликте, передает bbc.com

«Ясно, что у нас там группировка большая — свыше 700 тыс. человек», — цитирует Путина «Интерфакс».

Во встрече также принимал участие министр обороны Андрей Белоусов.

Путин сказал, что знает, какие проблемы создают дроны на фронте

На той же встрече с военнослужащими в Кремле президент Владимир Путин много говорил о дронах на фронте, подчеркивая, что наслышан о том, что это серьезная проблема.

«Что касается борьбы с дронами, разумеется, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, и ваши командиры прекрасно отдают себе отчет, они нам все время об этом говорят, ну каждый день — вот поверьте мне, каждый божий день — о том, какие проблемы нам создают дроны и каким способом они сами видят возможность преодоления этой проблемы», — цитирует Путина официальное агентство ТАСС. Он добавил, что вдаваться в детали не будет.

«Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?» — добавил он.

Отдельно Путин сказал, что Россия развивает направления дронов с искусственным интеллектом и FPV-дронов, а также строит собственную группировку низкоорбитальных спутников на замену Starlink.

«Бюро 1440» — это структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, продолжил Путин. «Она ничем не уступает „Старлинку“, может, и превосходит. Вопрос в наращивании этих возможностей. По этому направлению работаем», — сказал российский президент.