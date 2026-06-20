Трамп: Если бы российский генерал не завел танки в болото, они были бы в Киеве через 4 часа

Президент США дал большое интервью журналисту Axios в котором так и не ответил, нравится ли ему Зеленский, но при этом объяснил, почему же России не удалось взять Киев в 2022 году.

В интервью Трампа программе "The Axios Show" затронули много тем, включая войны в Иране и Украине. И когда журналист спросил, кто же президенту США нравится больше: Путин или Зеленский, он не ответил, а начал рассказывать свою версию того, как началась полномасштабная война в Украине, передает focus.ua

"Это просто невероятно, что произошло. Война, которая должна была закончиться очень быстро. Знаете, я не знаю, знаете ли вы эту историю, но когда она началась, у Путина были сотни танков, которые ехали по шоссе", — заявил Трамп. По его словам шоссе было бетонное, "очень хорошее, твердое как скала, прямо в Киев".

Но примерно на полпути, за три часа до Киева, "какой-то генерал, которого, вероятно, уже нет с нами, решил, вместо того, чтобы сразу идти в Киев и закончить войну в первый же день", Дональд Трамп предположил, что "никто даже не знает этой истории", но этот неназванный российский генерал ехал через поля и по грязи, а так как за пару дней до этого был рекордный ливень, то российские танки застряли в болоте и украинцы уничтожили эти танки "Джавелинами", которые им дал Дональда Трамп: "Я дал их еще до того, как это произошло".

Президент США также заявил, что его часто упрекают, что он "хорошо относится к России", а это не так.

"Я не очень хорошо отношусь к России. Я был очень жестким по отношению к России. Я был очень жестким по отношению к Китаю, жестче всех. Вот почему они меня уважают", — сообщил Трамп.

Президент США сообщил, что если бы некий российский генерал не завел танки в болото, а поехал прямо по "бетонной автостраде", то российские войска оказались в Киеве через четыре часа.

"И Украина ничего бы с этим не сделала. Война закончилась бы за один день. Это было четыре с половиной года назад. Так что это была ужасная ошибка… Когда они уничтожили все эти танки, это придало им уверенности. Знаете, уверенность очень важна. Кстати, вы когда-нибудь слышали эту историю?" – спросил Трамп у журналиста.

Тот ответил, что впервые о ней слышит.