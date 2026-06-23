Иран заявляет о размораживании 12 миллиардов долларов на фоне переговоров с США.

Тегеран заявляет, что в рамках текущих мирных переговоров с Соединенными Штатами стране будет возвращен 12 млрд долларов замороженных активов.

Новый этап ослабления санкций проходит на фоне дипломатического турне госсекретаря США Марко Рубио по странам Персидского залива, где он пытается заверить региональных союзников в безопасности договоренностей с Исламской Республикой, передает delo.ua со ссылкой на bloomberg.com

По словам замминистра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, средства должны поступить двумя равными траншами по 6 млрд долларов. Кроме возвращения активов, пакет договоренностей предусматривает отмену санкций по экспорту иранской нефти и потенциальному созданию фонда реабилитации Ирана на сумму 300 млрд долларов.

Такие уступки уже вызвали волну критики внутри США. Американцы опасаются, что Тегеран использует финансовые ресурсы для восстановления своей армии и финансирования группировки "Хезболла". Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что полученные средства Иран будет обязан тратить на закупку американской агропродукции — сои, пшеницы и кукурузы.

Ослабление напряженности на Ближнем Востоке уже положительно повлияло на мировые энергетические рынки:

Падение цен на нефть: стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,6%, опустившись ниже 78 долларов за баррель (на пике эскалации в апреле цена достигала 125 долларов).

Восстановление судоходства: движение танкеров через стратегически важный Ормузский пролив активизировалось благодаря созданию специального механизма безопасности.

Несмотря на завершение первого раунда переговоров на высшем уровне в Швейцарии, технические группы обеих стран продолжают согласовывать детали ограничения обогащения урана Ираном и окончательного формата отмены санкций. Сейчас ситуация в регионе остается шаткой, в частности из-за присутствия израильских войск в южном Ливане, которые продолжают противостоять боевикам "Хезболлы".

Ранее сообщалось, что США временно отменили санкции против Ирана, введя специальную 60-дневную лицензию на экспорт нефти. В то же время президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран о жестких последствиях и заявил, что "сделает все необходимое", если иранские власти нарушат условия промежуточного мирного соглашения или будут препятствовать ядерным инспекциям.